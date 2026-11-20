Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Названия некоторых ахунских улочек до сих пор хранят в себе историю специализации этого района. Например, Лодочная - это бывшие пристани, а Сплавная названа так, потому что отсюда в старые времена отправляли лес вниз по Суре.

Подавляющая часть древесины шла на продажу и переправлялась в астраханские степи через Суру по Волге. Дубы и сосны складировали на правом берегу в больших сараях. Отправка ценного груза начиналась ранней весной, когда река едва освобождалась от ледяного плена.

Деревья, связанные в плоты, сначала плыли до Щепной площади, где ныне находятся улицы Славы и Сборная. Там заказчик осматривал товар - если все устраивало, он вносил аванс. Сезон транспортировки был открыт до октября, но порой в погоне за прибылью пензенские купцы отправляли лес до второй половины ноября.

Для сплавщиков это была поистине каторжная работа. Людям приходилось барахтаться в ледяной воде, и нередко пензяки получали обморожения. Для зимовки и обогрева купцы строили в Ахунах временные сборные дома. С годами рабочие начали обживать территорию, и уже в середине XIX столетия появился огромный квартал. Вскоре его включили в городскую черту - теперь это обычная пензенская улочка.

Официальное название Сплавная улице присвоили только в 1937 году. В последний раз отсюда отправляли лес в 1945 году, а ныне о специализации квартала напоминает лишь старое название.