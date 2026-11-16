История Пензы: Купец Велиопольский жертвовал на святые обители

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Еще несколько десятилетий назад развалины на улице Сборной являлись жилым домом. Однако изначально это здание строилось прежде всего как хозяйственный склад, который принадлежал купцу Велиопольскому.

Сам коммерсант жил неподалеку, в 7-м доме на улице Куприна. То здание до наших времен также не сохранилось, его снесли во время коренной перестройки центра города. А здесь, позади бывшей Щепной площади, купец хранил свой товар: ткани, одежду и прочую, как тогда говорили, мануфактуру.

Склад был огромным, занимал два этажа и простирался вглубь дворов современной улицы Куприна. Стоимость строения оценить трудно, поскольку никаких сведений о финансовых вложениях Велиопольского не сохранилось.

Сам Василий Павлович являлся далеко не бедным человеком, имел прибыльный бизнес и был ктитором, или, проще говоря, спонсором Богоявленской церкви. В 1893 году он пожертвовал храму позолоченные иконы, дорогое паникадило и 4 000 рублей.

Благодарность за пожертвования пришла из столицы - личную признательность пензенцу выразил глава Святейшего Синода. Позже Велиопольской немалые деньги вложил и в строительство тюремной Николаевской церкви.

В советские времена дома буржуазии, а также их хозяйственные постройки часто переоборудовали под общежития. Этот склад тоже на некоторое время превратился в жилой дом.