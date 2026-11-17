Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Улица Куприна в числе немногих сохранила свою старую специализацию - она до сих пор является базарной. Впрочем, здесь пензенцы не только торговали, но и жили. Многие строения до наших дней не сохранились, был снесен и большой каменный дом под номером 11.

На его месте сейчас торговые ряды, палатки и подсобные помещения, а когда-то тут стояло двухэтажное здание с большими прямоугольными окнами и высоким каменным забором на средневековый манер. Усадьба была построена в 1838 году купцом Федором Чернышевым.

На первом этаже коммерсант держал бакалейную лавку с типичным для того времени набором продуктов: рыбой, хлебом, сыром, чаем и прочими товарами. Этот дом вместе с магазином перешел по наследству от Федора к его сыну Николаю.

Судя по документам, в жизни у него что-то не заладилось. Чернышева-младшего из купеческого сословия перевели в менее благородное мещанское. А чуть позже Николай Чернышев и вовсе в спешке продал это строение.

Новым владельцем стал купец Степан Литвинов. Коммерсант устроил здесь грандиозную перепланировку, снес все старые сараи, число комнат внутри дома увеличил до 5, а затем, решив спрятаться от посторонних глаз, построил вокруг длинный каменный забор.

С 1908 года вплоть до революции тут работал магазин Общества служащих Сызрано-Вяземской железной дороги. Проще говоря, сотрудники Пензы-I приобретали здесь продукты для себя с хорошей скидкой.