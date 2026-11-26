Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

30-е годы прошлого века стали страшным испытанием для советского народа. По разным данным, в эпоху большого террора было расстреляно почти 2 млн человек. В Пензе высшая мера наказания приводилась в ахунских лесах.

Заключенных привозили по ночам. Под бледным светом фар они спешно копали себе могилы. Чтобы заглушить гулкие хлопки выстрелов, сотрудники НКВД заводили моторы грузовиков, а затем раздавался ружейный залп.

Место расстрелов тщательно скрывалось. Но порой случайными свидетелями становились местные жители. Вот что вспоминал профессор Олег Александрович Барсуков: «Мама однажды возвращалась с дачи. Дорога шла между соснами. Вдруг она увидела, что на обочине из свежевскопанного песка торчит рука. Пальцы слегка шевелились. Разгребая песок, она помогла освободиться из песчаной могилы молодому парню, у которого была огнестрельная рана. Он объяснил, что ночью здесь произошел расстрел. Ему повезло - пуля прошла по касательной».

Ахунские леса выбрали спецполигоном не только из-за того, что место находилось на окраине города. Здесь песчаная почва, которая не требует особых усилий для рытья могил. Уже позже при массовой застройке микрорайона рабочим нередко попадались скелеты.

Другое место расстрела находилось в овраге возле Кордона Студеного. Сколько там погибло человек, установить трудно - некоторые документы до сих пор засекречены.