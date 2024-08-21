История Пензы: Вместо «Самоварника» мог стоять чайник, раскрашенный под гжель

21.08.2024 | 17:51

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Родник «Самоварник» вблизи Западной Поляны по праву считается одной из самых ярких достопримечательностей города. Сейчас он не в лучшем состоянии, да и пить воду из него не рекомендуют.

Легендой это место стало в 80-х годах прошлого века. До того времени из-под Боевой горы бил небольшой родник, который пользовался популярностью только у местных жителей. Однако после благоустройства парка им. Белинского и обустройства Тропы здоровья здесь часто стали останавливаться на пикник пензенцы и гости города.

Горком решил преобразить площадку. Творческую составляющую взял на себя лично 2-й секретарь обкома КПСС Георг Мясников. Поначалу он предлагал водрузить здесь большой чайник, раскрашенный под гжель. Однако чуть позже передумал и решил, что симпатичнее будет выглядеть старинный русский самовар.

Массивную конструкцию отливали на «Тяжпромарматуре», а установка композиции растянулась на несколько недель. Немало трудностей возникло и из-за характерного рельефа местности - прокладывать трубы под горой было довольно тяжело. Зато по окончании работ получился впечатляющий памятник архитектуры.

Вода здесь течет каскадом, преодолевая несколько небольших водоемов. Особенно красиво тут по вечерам, когда заходит солнце.