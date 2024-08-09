История Пензы: Салтыков-Щедрин изощренно пошутил над спящим подчиненным

09.08.2024 | 07:38

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Здание бывшей Пензенской казенной палаты на улице Белинского, 8, знаменито не только тем, что является архитектурным памятником федерального значения. Это учреждение возглавлял писатель Салтыков-Щедрин, который иногда любил разыгрывать своих подчиненных.

Однажды поздно вечером великий сатирик прогуливался по линии Присутственных Мест и заметил, что в окнах казенной палаты горит свет. Поднявшись на второй этаж, литератор увидел, что за рабочим столом храпит переписчик. Писарь так устал, что незаметно для себя уснул прямо за бумагами.

Михаил Евграфович пожалел своего подчиненного и не стал будить его. Вместо этого он осторожно вынул документы из-под руки переписчика и, пока тот спал, дописал за него все отчеты, а затем отправил их в Петербург.

Нюанс заключался в том, что у секретаря был каллиграфический почерк, а Салтыков-Щедрин писал как курица лапой. Через пару недель из столицы пришла грозная депеша, в которой требовали уволить переписчика за неразборчивые каракули.

Несчастный работник, не зная о проделке своего начальника, умолял Михаила Евграфовича оставить его на службе. К чести Салтыкова-Щедрина, он решился ответить за свой поступок. Сатирик написал письмо в Петербург, где потребовал уволить себя любимого, так как именно он выполнял работу секретаря.

Инцидент остался без последствий. Но ходили слухи, что с тех сотрудники казенной палаты старались больше не спать на работе.