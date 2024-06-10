История Пензы: Комиссия из Москвы проверила квартиру последнего секретаря обкома

10.06.2024 | 07:29

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В эпоху Российской империи Пензенским краем управляли губернаторы, а при СССР их место заняли секретари обкомов. Последним в области стал Борис Федорович Зубков, который проживал в многоэтажке на Урицкого, 16.

Незадолго до смерти он написал в своих мемуарах: «Революции нужны хотя бы для того, чтобы показать, кто есть кто на самом деле». Такой урок ему преподал 1991 год, когда Советский Союз трещал по швам. Люди, которых Зубков поднимал с самых низов, вытаскивал из комсомольских организаций и приглашал в горком, вмиг от него отвернулись.

Зато участились доносы. В Москву приходили анонимки с требованием наказать якобы проворовавшегося руководителя области. Однажды из столицы внезапно нагрянула ревизионная комиссия. Ее члены зашли в дом на Урицкого, 16, и начали проводить обыск. Но ничего подозрительного у Зубкова не нашли.

Более того, когда инспекторы открыли холодильник, то обнаружили там только десяток яиц, колбасу и пакет молока. Кстати, в квартире у Бориса Федоровича даже не было собственного кабинета - его роль выполняла кухня.

Нелегко пришлось и родственникам Зубкова. По воспоминаниям близких, порой в очередях люди оскорбляли их самыми последними словами.

Зубков умер на 69-м году жизни, не дотянув до своего юбилея всего месяц. Он похоронен на Аллее славы Новозападного кладбища. Посмертно ему было присуждено звание Почетный гражданин Пензенской области. Лишь спустя десятилетия, в октябре 2023 года, в честь первого секретаря местного обкома КПСС установили бюст на площади Ленина.