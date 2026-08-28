История Пензы: Почему жители СССР завидовали пензенцам

12 июня 2024 года в Пензе в сквере на улице Славы состоялось открытие бюста Александра Щербакова - известного советского партийного и государственного деятеля, который почти два десятилетия возглавлял город. Период руководства Щербакова многие вспоминают как время масштабных перемен. Пенза заметно менялась: на месте старой деревянной застройки появлялись многоэтажные дома, развивалась транспортная сеть, строились социальные и спортивные объекты.

«Облагораживали центр, строили район Арбеково, прокладывали новые магистрали, возводили путепроводы, детские сады, школы.... В то время часто взрослые говорили, что в других областях завидуют Пензе, тому, как хорошо в нашем городе люди живут», - вспоминали участники мероприятия.

Александр Щербаков занимал должность председателя исполнительного комитета Пензенского городского совета народных депутатов с 1965 по 1984 год. За это время в областном центре были реализованы крупные проекты, определившие облик Пензы на десятилетия вперед. При его участии воплощался генеральный план развития города, шло строительство новых микрорайонов, магистралей, мостов и путепроводов. Большое внимание уделялось развитию инженерных сетей, промышленности, образования, культуры, спорта и городской инфраструктуры.

Александр Евгеньевич Щербаков родился 7 ноября 1928 года в селе Кувака Каменского района. В 1951 году он окончил Пензенский индустриальный институт, после чего начал трудовую карьеру инженером на производстве. С 1955 года Щербаков работал на заводе «Тяжпромарматура», впоследствии он возглавил предприятие.

Одним из важнейших событий периода руководства Щербакова стало утверждение в 1973 году правительством РСФСР Генерального плана развития Пензы. Именно в этот период в городе появился новый крупный жилой район Арбеково, были построены проспекты Победы и Строителей. Развивалась и спортивная инфраструктура: возвели крытый стадион «Темп» для хоккейной команды «Дизелист», построили спортивный комплекс «Рубин».

После ухода с поста руководителя Пензы Щербаков продолжил работу на региональном уровне. С 1984 по 1994 год он занимал должность первого заместителя председателя Пензенского облисполкома и возглавлял областную плановую комиссию. Заслуги Александра Евгеньевича были отмечены государственными наградами. Он получил 2 ордена Трудового Красного Знамени, ордена Дружбы народов и «Знак Почета». Ему присвоили звания почетного гражданина Пензы и почетного гражданина Пензенской области. Александр Щербаков ушел из жизни 13 апреля 2016 года.

На церемонии открытия бюста выступил сын Александра Щербакова Михаил Щербаков, доктор технических наук, профессор и заведующий кафедрой «Автоматика и телемеханика» Пензенского государственного университета. Он поблагодарил всех, кто принял участие в создании памятника и сохранении памяти об отце.

«Он всегда был профессионалом, где бы ни работал, добивался своих целей. Но самое главное - умел объединять людей и с их помощью реализовывать все свои задумки и проекты», - отметил Михаил Щербаков.