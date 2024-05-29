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История

История Пензы: Антиквары предложат приличные деньги за устройство из прошлого

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В дореволюционные времена портные высоко ценили швейные машинки «Зингер». Поэтому наверняка заходили на Московскую, 15, где и продавалась необходимая им техника.

Магазин был на хорошем счету у покупателей. Его учредитель, некто купец Нейдлингер, называл себя поставщиком Их Императорских Высочеств, шаха персидского и короля греческого.

Машинки предприниматель возил партиями из Германии и о своей фирме на страницах газеты «Губернские ведомости» сообщал следующее: «Торговцы швейными машинками часто злоупотребляют названием «Зингер», продавая свою продукцию под наименованиями «Система Зингер», «Зингер литера А» и т. п. На самом деле эти машинки являются подделками. Настоящие продаются исключительно через мое представительство».

Если так на самом деле и было, то получается, что господин Нейдлингер мог считаться, выражаясь современным языком, официальным дилером. На машинки, приобретенные в его магазине, давалась длительная гарантия, а в качестве подтверждения подлинности аппарата имелось специальное фабричное клеймо, прикрепленное на сам аппарат и его ножные станки.

Крепкие и надежные машинки «Зингер» стоили дорого, да и сейчас ценятся у антикваров не ниже, чем 100 лет назад. За них готовы выложить приличные деньги. Только вот настоящих осталось не так уж и много.

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