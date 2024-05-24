Сетевое издание|18+|Пятница|24 мая 2024|10:36
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

История

История Пензы: Купец Зданевич придумал хитрый рекламный ход

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

За свою долгую историю улица Кирова перестраивалась несколько раз. На старых фотографиях ее просто не узнать. Когда-то неподалеку от кинотеатра «Октябрь» стояла кирпичная усадьба. Сейчас на ее месте находится остановка общественного транспорта.

По документам усадьба принадлежала Екатерине Спасской, безработной супруге пензенского прапорщика. Домик был довольно симпатичный, с мезонином и красивым декором над окнами.

Тут чета прожила почти 30 лет, пока в 1895 году по каким-то причинам не продала дом городской управе, которой потребовался собственный архив. Позже на здание заявила притязания и Казенная палата, так что сотрудникам местной администрации пришлось потесниться.

Для удобства транспортировки папок с бумагами управа достроила во дворе конюшню и каретник. Но могли бы и не стараться - в октябре 1914 года недвижимость все равно решили продать. Так здание оказалось в руках купца Леонтия Зданевича.

Бывшую усадьбу он быстро переоборудовал под магазин. Здесь он торговал сельскохозяйственной техникой, разными механизмами и запасными деталями, в том числе зарубежного производства.

На рекламной афише красовалась огромная паровая машина, напоминающая поезд на колесах, стоящий посреди поля. На самом деле подобной техникой бизнесмен не торговал, с помощью такого хитрого хода он привлекал внимание к своему магазину.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте