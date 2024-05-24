История Пензы: Купец Зданевич придумал хитрый рекламный ход

24.05.2024 | 07:31

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

За свою долгую историю улица Кирова перестраивалась несколько раз. На старых фотографиях ее просто не узнать. Когда-то неподалеку от кинотеатра «Октябрь» стояла кирпичная усадьба. Сейчас на ее месте находится остановка общественного транспорта.

По документам усадьба принадлежала Екатерине Спасской, безработной супруге пензенского прапорщика. Домик был довольно симпатичный, с мезонином и красивым декором над окнами.

Тут чета прожила почти 30 лет, пока в 1895 году по каким-то причинам не продала дом городской управе, которой потребовался собственный архив. Позже на здание заявила притязания и Казенная палата, так что сотрудникам местной администрации пришлось потесниться.

Для удобства транспортировки папок с бумагами управа достроила во дворе конюшню и каретник. Но могли бы и не стараться - в октябре 1914 года недвижимость все равно решили продать. Так здание оказалось в руках купца Леонтия Зданевича.

Бывшую усадьбу он быстро переоборудовал под магазин. Здесь он торговал сельскохозяйственной техникой, разными механизмами и запасными деталями, в том числе зарубежного производства.

На рекламной афише красовалась огромная паровая машина, напоминающая поезд на колесах, стоящий посреди поля. На самом деле подобной техникой бизнесмен не торговал, с помощью такого хитрого хода он привлекал внимание к своему магазину.