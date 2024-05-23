История Пензы: В театре «Эвтерпа» устраивали экстравагантные представления

23.05.2024 | 07:29

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В начале XX века невероятно модным направлением в искусстве, в том числе театральном, стал модернизм. На экстравагантные представления пензенцы ходили в театр «Эвтерпа», который размещался в здании, стоявшем неподалеку от современной остановки «Кинотеатр «Октябрь». Сейчас там располагается дом под номером 41 по улице Кирова.

После революции модным стало что-то яркое, кричащее, неординарное, например «Мистерия-буфф» Маяковского в трактовке Мейерхольда. На волне успеха этого спектакля в театре «Эвтерпа» решили давать такие же.

Чаще всего играли музыкальные комедии, и стоит сказать, что постановки пользовались у зрителей неизменным успехом. В будни спектакли шли по 2 раза в день, а по выходным - по 3.

Вряд ли художественный руководитель стал бы увеличить количество выступлений, если бы театр не собирал аншлаг. Остается только представить, как тяжело приходилось артистам, гримерам, реквизиторам и другим сотрудникам работать в таком ударном темпе.

Через несколько лет учредители «Эвтерпы» задумались о расширении и дополнительно открыли клуб под названием «Печатник». Чем там занимались, к сожалению, никаких данных не сохранилось. Зато известно, что с 1923 года в театре стали показывать еще и немое кино.

Театр закрылся уже в сталинские времена, а вот по каким причинам - неизвестно.