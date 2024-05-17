История Пензы: Белочехи расстреляли большевика Наума Либерсона

17.05.2024 | 07:28

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Многие знают, что улица Либерсона долгое время называлась Козьим болотом, а вот о самом Либерсоне либо вообще не слышали, либо имеют лишь поверхностное представление.

Наум Григорьевич родился в 1899 году в еврейской семье, в детстве был активным и неусидчивым ребенком. В юношеские годы он примкнул к партии большевиков и остаток своей жизни связал именно с ними.

В Пензе члены Российской социал-демократической рабочей партии каких-то особенных акций никогда не проводили и так бы и остались тихими последователями Ленина, если бы не Октябрьская революция.

Местное руководство ячейки выдвинуло Либерсона на пост председателя пензенского исполкома. Именно на этой должности его и застало восстание Чехословацкого корпуса.

В мае 1918 года легионеры отказались сдавать оружие и, пытаясь прорваться на восток, ответили на попытку их разоружить штурмом города. Они в пух и прах разбили красноармейцев и уже в два часа дня махали флагом легиона из окна Губернаторского дома.

Среди пленных пензенцев оказался и Либерсон. Может быть, чехи его бы отпустили, но неугомонный Наум Григорьевич постоянно с ними спорил, ругался и угрожал. В итоге легионеры решили забрать его с собой. Считается, что к поезду его повели именно по этой улице, названной позже в честь Либерсона.

В Самаре он почувствовал в себе уверенность, начал агитировать чехов сдаться большевикам и в результате так надоел легионерам, что те вывели его из вагона и расстреляли у вокзального туалета.