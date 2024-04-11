История Пензы: В XIX веке в Пензе совершили научный прорыв

11.04.2024 | 07:23

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Когда-то на всю страну гремела слава организации «Общество сельского хозяйства Юго-Восточной России», созданной в 1848 году пензенскими и саратовскими помещиками. А президентом этой ассоциации был Павел Морозов, который проживал в доме № 60 на улице Кирова.

Здание не сохранилось, но, судя по старым фотографиям, это был большой двухэтажный особняк на каменном фундаменте. Павел Тимофеевич считался достаточно влиятельным человеком в городе - служил при графе Воронцове и занимал пост предводителя уездных дворян.

Несколько строк о Морозове оставил писатель Александр Селиванов: «Как рассказывали нам его соседи, свой дом он превратил в монастырь. Во время обеда у него читались Евангелие и другие священные книги. Морозова уважали, но не любили».

Нельзя не отметить его заслуги в развитии сельского хозяйства губернии. В селе Панциревка президент сельскохозяйственного общества создал опытную ферму, где построил, как бы сейчас сказали, несколько инновационных предприятий. В частности, Морозов разработал специальную сушилку для хлеба, агрегаты которой работали от солнечной энергии. Тогда это был грандиозный научный прорыв.

Изобретение демонстрировали на Пензенской сельскохозяйственной выставке, но широкой популярности оно не получило - техника быстро выходила из строя.