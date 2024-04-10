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История

История Пензы: На улице Кирова сохранилась усадьба, которой почти 170 лет

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Дом № 63 на улице Кирова - здание дореволюционной постройки, которое можно смело признать памятником архитектуры, ведь ему почти 170 лет.

До конца XVIII века на этом месте был небольшой пустырь, к которому все ближе подбиралась Базарная площадь. Возможно, со временем сюда и пришли бы торговцы, да в 1796 году купец 3-й гильдии Василий Котельников выкупил землю и возвел одноэтажный деревянный дом.

Во время грандиозного кризиса, возникшего на фоне Отечественной войны, купец из-за нужды продал недвижимость. В итоге строение переходило из рук в руки несколько десятилетий подряд - никто из новых владельцев тут отчего-то долго не жил.

Наконец в 1857 году здание приобрел купец Николай Кокушкин и кардинально его перестроил. В итоге сооружение приобрело известный всем облик. Смета реконструкции здания канула в Лету, и узнать, сколько коммерсант выложил за шикарный особняк, не представляется возможным. Зато улицу Кирова украсило еще одно строение в стиле классицизма.

Большинство дореволюционных зданий на улице Кирова сохранились именно по правой стороне. Левая примыкала к Московской, а она в середине прошлого века подверглась радикальной перепланировке.

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