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История

История Пензы: Архитектор драмтеатра реконструировал гостиницу в центре города

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Дом № 2 на улице Славы старшему поколению памятен тем, что здесь когда-то размещалась редакция «Пензенской правды». А в дореволюционные времена тут находилась гостиница «Биржевая».

Отель открыли в этом здании в декабре 1906 года. На аристократичность он не претендовал. В отличие от других гостиниц, в номерах даже не имелось душа, а полы в помещениях не были устланы дорогими коврами.

Впрочем, и клиенты особой взыскательностью не отличались. Чаще всего в «Биржевой» останавливались мелкие купцы или торговцы, имевшие павильоны на Базарной площади.

Единственной гордостью гостиницы считался ресторан. В рекламных объявлениях говорилось, что кухня находится под руководством опытного шеф-повара Медведева. Заведение работало до 2 часов ночи, и, скорее всего, именно там и коротали вечера загулявшие клиенты.

Для развлечения публики в ресторане стояли 4 бильярдных стола. Иногда проводились и культурно-просветительские мероприятия. Так, в 1908 году в отеле открылся «Биограф-театр», где показывали художественные фильмы и документальную кинохронику.

Незадолго до Первой мировой войны здание решили реконструировать, поручив это дело архитектору Алексею Яковлеву, который курировал и строительство драмтеатра. Его творение теперь у всех на виду.

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