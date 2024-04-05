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История

История Пензы: Отважный полярник Сузюмов покорил Антарктиду

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

За последние годы Пенза заметно расширилась. Теперь к городу присоединяются территории, считавшиеся сельскими. Так, например, в 2018-м состоялось торжественное открытие улицы Евгения Сузюмова. Названа она в честь нашего земляка и отважного полярника.

Прославился он как один из главных организаторов первой советской антарктической экспедиции. К ней в СССР долго и тщательно готовились в 50-х годах прошлого века. До того момента нога советского человека еще ни разу не ступала на самый южный континент планеты.

В 1956-м к берегам Антарктиды прибыло судно «Обь». За месяц полярники возвели станцию «Мирный», построили жилые дома и научные павильоны. После этого под руководством Сузюмова началась кропотливая работа по изучению самого материка.

Был обследован район Южного геомагнитного полюса и - впервые в мире - подступы к точке, именуемой полюсом недоступности. Впоследствии в глубине Антарктиды советские ученые возвели еще одну научную станцию, «Пионерскую». Именно на ней была зафиксирована рекордно низкая температура -67,6 °С.

Сам Сузюмов вспоминал, что тяжелее всего было в лютый мороз, когда при шквальном ветре приходилось восстанавливать оборванные линии передач, - пальцы леденели за секунды.

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