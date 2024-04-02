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История

История Пензы: Попавший в засаду пензенец награжден посмертно

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В последние годы микрорайон Заря активно развивается и застраивается. Новым кварталам часто дают имена земляков. Например, в феврале 2017 года одну из улиц назвали в честь капитана Дмитрия Шорникова, трагически погибшего во время чеченской войны.

Шорников служил следователем в Управлении ФСБ России по Пензенской области. В сентябре 2000 года Дмитрий отправился в свою первую командировку на Северный Кавказ.

В Чечне он занимался расследованием преступлений, совершенных боевиками, проводил оперативные мероприятия по розыску лиц, состоявших в незаконных вооруженных формированиях, участвовал и в спецоперациях.

На исходе 2000 года командировка подходила к концу. Однажды Шорников с коллегами возвращался в расположение с очередного задания. Боевики знали, где поедет колонна, и организовали засаду.

Чеченцы открыли огонь не только из автоматов, но и РПГ. Бойцы успели организовать грамотную оборону, но, к сожалению, без потерь все равно не обошлось. Шорников получил два тяжелых ранения (одно из них - в голову) и скончался на месте боя.

Посмертно ему присвоили орден Мужества, а приказом начальника регионального УФСБ навечно внесли в списки личного состава управления.

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