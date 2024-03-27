История Пензы: Казаки основали слободу на будущей улице Свердлова

27.03.2024 | 07:22

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Во время строительства крепости Пенза каждой категории служилых людей отводилась отдельная земля. Территорию современной улицы Свердлова заселяли пешие казаки.

Сегодня улица тянется от зоопарка почти до реки Суры. 361 год назад она, конечно, была намного меньше и такого количества дорожных развязок не имела. Главным у поселенцев считался путь до форта, его всегда поддерживали в хорошем состоянии. Иначе при внезапном налете грозила опасность застрять и попасть в плен или, еще хуже, погибнуть.

Все первопоселенцы старались строить жилища поближе к крепости, и будущая улица Свердлова не исключение. Здесь казаки организовали большую слободу, где держали в том числе птицу и скотину.

Эта категория служилых людей, как правило, была одета в синие кафтаны, т. н. венгерскую шапочку и сапоги. Вооружались они алебардами и пищалями. Порох носили довольно экстравагантно - в берендейках (накидках с деревянными колбами).

Как только казак производил выстрел, он быстро открывал емкость, высыпал заранее отмеренный объем пороха в пищаль и снова палил по врагу.

В эпоху Российской империи улица называлась Введенской - по наименованию приходской церкви. В 1919 году ей присвоили имя председателя ВЦИК Якова Свердлова, который скончался при весьма таинственных обстоятельствах.