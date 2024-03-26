Сетевое издание|18+|Вторник|26 мар 2024|12:40
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

История

История Пензы: Инвалидов войны поселили неподалеку от Южной Поляны

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Раньше большая часть населения Пензы была поделена на категории служилых людей, и каждая проживала в своей отдельной слободе. Самая молодая из них образовалась в начале XVIII века, а находилась она на территории современной улицы Баумана.

Слобода во многом обязана появлением Северной войне, которая продолжалась почти два десятка лет. Петр I неистово рвался к Балтийскому морю, и страну сотрясали волны бесконечных мобилизаций.

После боевых действий многие ветераны возвращались с фронта инвалидами. Поначалу их списывали в запас и отправляли лечиться по монастырям. Позже власть решила, что они все-таки еще смогут послужить Родине, и тогда инвалидов стали распределять по провинциальным гарнизонам.

В Пензе таких граждан селили на свободной территории неподалеку от Южной Поляны, слобода получила тривиальное название Инвалидная. Ветераны занимались муштрой караулов и обустройством блокгаузов - в общем, были наставниками молодых солдат.

А вот успешно сражаться инвалиды, естественно, не могли, что и показали события августа 1774 года. Когда к Саранску подошли мятежники Пугачева, Емельяна Ивановича с хлебом-солью вышел встречать именно командир инвалидной команды - прапорщик Шахмаметов. За это самозванец повысил его в звании аж до воеводы.

Название Инвалидная улица носила долго - вплоть до 1938 года, когда ее переименовали в честь известного революционера Николая Баумана.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте