История Пензы: Инвалидов войны поселили неподалеку от Южной Поляны

26.03.2024 | 07:19

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Раньше большая часть населения Пензы была поделена на категории служилых людей, и каждая проживала в своей отдельной слободе. Самая молодая из них образовалась в начале XVIII века, а находилась она на территории современной улицы Баумана.

Слобода во многом обязана появлением Северной войне, которая продолжалась почти два десятка лет. Петр I неистово рвался к Балтийскому морю, и страну сотрясали волны бесконечных мобилизаций.

После боевых действий многие ветераны возвращались с фронта инвалидами. Поначалу их списывали в запас и отправляли лечиться по монастырям. Позже власть решила, что они все-таки еще смогут послужить Родине, и тогда инвалидов стали распределять по провинциальным гарнизонам.

В Пензе таких граждан селили на свободной территории неподалеку от Южной Поляны, слобода получила тривиальное название Инвалидная. Ветераны занимались муштрой караулов и обустройством блокгаузов - в общем, были наставниками молодых солдат.

А вот успешно сражаться инвалиды, естественно, не могли, что и показали события августа 1774 года. Когда к Саранску подошли мятежники Пугачева, Емельяна Ивановича с хлебом-солью вышел встречать именно командир инвалидной команды - прапорщик Шахмаметов. За это самозванец повысил его в звании аж до воеводы.

Название Инвалидная улица носила долго - вплоть до 1938 года, когда ее переименовали в честь известного революционера Николая Баумана.