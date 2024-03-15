История Пензы: Чуткий к просьбам участковый держал в страхе хулиганов

15.03.2024 | 07:21

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В 2007 году на улице Некрасова открыли памятник участковому. На тот момент он был первым и единственным в стране. Но самое интересное, что для монумента взяли реальный прототип - участкового милиции Григория Шелкова.

Памятник представляет собой бронзовую статую советского милиционера в служебной форме послевоенного образца. Сам Шелков служил в Ленинском РОВД в 50-60-е годы прошлого века.

Он считался настоящей грозой шпаны и хулиганов. Его боялись и уважали. Правда, методы работы были своеобразные. Особо ретивых драчунов Григорий Александрович мог запросто взять и столкнуть лбами. Менее задиристым, чтобы побыстрее успокоились, - дать хороший подзатыльник.

Старожилы города про Шелкова вспоминали следующее: «В конце 60-х годов было разрешено впервые применять резиновые дубинки. Один вид ее и Григория Александровича пресекал сразу все групповые драки. Проходил слух по танцплощадке: Шелков идет - народ разбегался в разные стороны».

В тоже время милиционер был чуток к просьбам граждан, не оставлял ни одно дело без внимания и часто совершал подворовые обходы на своем участке. Таким Шелков и запомнился народу.

Главной сложностью при проектировании памятника оказались не поиски образа, а попытки добиться внешнего сходства с легендарным участковым. Дело в том, что осталась только одна фотография Шелкова. По ней и создавали монумент.