История Пензы: В первом в городе ДТП с участием автомобиля пострадал крестьянин

13.03.2024 | 07:20

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Управление ГИБДД по Пензенской области уже много лет размещается в здании на Бакунина, 181. Свою историю эта структура МВД берет еще с начала XX века, когда уличное движение начали регулировать городовые.

В Пензе тогда насчитывалось не больше десятка автомобилей, поэтому основными участниками дорожного движения были извозчики. Городовые следили за тем, чтобы кареты находились в исправном состоянии, проверяли кучеров на наличие алкогольного опьянения и даже имели право штрафовать их за нецензурные выражения при пассажирах младше 18 лет.

Первая автомобильная авария в городе случилась летом 1906 года. На улице Московской дворянин Иванов сбил крестьянина Романова - к счастью, не насмерть. Городовой, не знавший, как оформить это ДТП, написал в протоколе: «Наезд транспортного средства с мотором на пешехода».

Кардинально деятельность службы изменилась в 30-е годы прошлого века. В стране был создан отдел по регулированию уличного движения - прообраз ГАИ. В те времена количество автомобилей в городе значительно выросло, а вслед за тем увеличилось и число дорожно-транспортных происшествий.

В 2012 году у здания управления ГИБДД установили необычный монумент - милицейский мотоцикл «Днепр». Раньше он возил на задания начальника нижнеломовского отдела ГАИ, а теперь служит добрым воспоминанием о былых временах.