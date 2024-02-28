История Пензы: В документах Госархива пензенцы пытались отыскать предков-дворян

28.02.2024 | 07:24

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Государственный архив Пензенской области несколько раз менял адрес. В здании на Дзержинского, 7, он окончательно обосновался в 1984 году. Сейчас в нем размещается главное хранилище документов прошлого всего Сурского края.

Начало поиску, оформлению и описанию материалов, имеющих значение для истории области, положила Пензенская ученая архивная комиссия в 1901 году.

Документы, собранные с XVIII века, отражают практически все сферы жизни губернии, от политики до местной культуры, и дают ученым и горожанам возможность окунуться в прошлое, понять, о чем думали и чем жили наши предки.

В госархиве хранятся и подшивки пензенской периодической печати, в частности все выпуски главной газеты края «Губернские ведомости» начиная с 1838 года. Именно с помощью заметок журналистов этого издания совершаются важные исторические открытия, ведь они хранят немало тайн прошлого.

Особенной популярностью госархив стал пользоваться после распада Советского Союза. Многие пензенцы начали исследовать свои генеалогические древа в попытках отыскать предков-дворян. Большинство потерпело фиаско, ведь 77% населения России составляли крестьяне.

В советский период архив некоторое время размещался в старом кафедральном соборе, а после его сноса и вплоть до 80-х годов прошлого века - в Спасо-Преображенской церкви.