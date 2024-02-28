Сетевое издание|18+|Среда|28 фев 2024|13:15
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

История

История Пензы: В документах Госархива пензенцы пытались отыскать предков-дворян

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Государственный архив Пензенской области несколько раз менял адрес. В здании на Дзержинского, 7, он окончательно обосновался в 1984 году. Сейчас в нем размещается главное хранилище документов прошлого всего Сурского края.

Начало поиску, оформлению и описанию материалов, имеющих значение для истории области, положила Пензенская ученая архивная комиссия в 1901 году.

Документы, собранные с XVIII века, отражают практически все сферы жизни губернии, от политики до местной культуры, и дают ученым и горожанам возможность окунуться в прошлое, понять, о чем думали и чем жили наши предки.

В госархиве хранятся и подшивки пензенской периодической печати, в частности все выпуски главной газеты края «Губернские ведомости» начиная с 1838 года. Именно с помощью заметок журналистов этого издания совершаются важные исторические открытия, ведь они хранят немало тайн прошлого.

Особенной популярностью госархив стал пользоваться после распада Советского Союза. Многие пензенцы начали исследовать свои генеалогические древа в попытках отыскать предков-дворян. Большинство потерпело фиаско, ведь 77% населения России составляли крестьяне.

В советский период архив некоторое время размещался в старом кафедральном соборе, а после его сноса и вплоть до 80-х годов прошлого века - в Спасо-Преображенской церкви.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте