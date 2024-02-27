История Пензы: Магазин «Латвия» поражал ассортиментом даже в эпоху дефицита

27.02.2024 | 07:23

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В Советском Союзе фирменные магазины имели свои характерные названия. Они до сих пор у многих на слуху: «Узбекистан», «Стрела», «Белый аист». Одной из популярных торговых точек у пензенцев была «Латвия». Когда-то она располагалась на Коммунистической, 7.

Открылся магазин в 70-х годах прошлого столетия. В эпоху дефицита он поражал разнообразием товаров. По воспоминаниям старожилов, основной упор делался на рыбные изделия.

Конечно, тут не продавали осетров, форель или стерлядь. Однако на прилавках стояли пирамиды из консервов более чем 10 наименований. В витринах красовались эмалированные ванночки с соленой селедкой. Она была нарезана жирными кусками, посыпана кольцами репчатого лука и сдобрена постным маслом. Для многих пензенцев в то время это нехитрое блюдо считалось сродни деликатесу.

Помимо рыбы, в «Латвии» можно было приобрести и другие товары: колбасу, грудинку, сыр, окорок, корейку, куриные тушки, яйца, морскую капусту. Отдельно старожилы описывали продажу сливочного масла. Лежало оно в витрине холодильника огромным кубом, от которого продавец отделял маленькие кусочки и заворачивал в бумагу.

Магазин «Латвия» закрылся в 90-е годы прошлого века. Некоторое время торговые площади пустовали, а затем их переоборудовали под другие магазины и организации.