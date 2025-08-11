История Пензы: Дворец в центре города достался крепостной

11.08.2025 | 13:29

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Дом № 18 на улице Кирова занимает большую территорию, а когда-то на его месте располагалась громадная дворянская усадьба, которую снесли еще в советские времена. Участок принадлежал помещику Андрею Золотареву, и свой городской особняк тот построил здесь в 1800 году.

Усадьба получилась огромной: в длину она простиралась на 30 саженей, т. е. более чем на 60 метров. Внутри хватило пространства для 10 комнат, чулана и кухни. Примечательно, что этот, без преувеличения, дворец Золотарев завещал своей крепостной Меланье Дорофеевой.

Между ними явно что-то было, ведь такие подарки дворовым спроста не делали. Причем в наследство ей отошла и вся мебель вместе с дорогой посудой и картинами. Так крепостная девушка стала богатой.

Однако детей у нее не было и под конец жизни пришлось думать, на кого переписать усадьбу. В итоге недвижимость по завещанию отошла Троицкому монастырю. После скоропостижной смерти Дорофеевой дом продали, а деньги ушли в казну храма. Как ими распорядились в дальнейшем, к сожалению, неизвестно.

В начале XX века усадьбой владел известный в свое время провизор Константин Бартмер - владелец большой аптеки на Московской.