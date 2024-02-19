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История

История Пензы: Улица Водопьянова в XVIII веке называлась Тимаковкой

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Когда-то современная улица Водопьянова являлась не более чем пригородной территорией. А вообще вся ее округа - бывшее село, где проживали казаки и крестьяне.

По разным данным, деревня возникла в первой половине XVIII века. От других она мало чем отличалась, разве что название носила необычное - Тимаковка. Это антропоним, т. е. производное от имени человека.

Он происходит от популярного в прошлом личного имени Тимофей, а оно, в свою очередь, имело много производных: Тима, Тимоха, Тимоня, Тимоша, а также Тимак. Нередко села называли в честь казацких старшин - вероятно, в те времена главным здесь был некий казак с именем-прозвищем Тимак.

Вообще у казаков еще с эпохи Запорожской Сечи было принято называть друг друга не по полному имени, а по производному, как, например, сегодня иногда говорят не «Алексей», а «Леха», не «Андрей», а «Дрюша», не «Кирилл», а «Кирюха». Считалось, что таким образом демонстрируется полное равенство командного и рядового состава.

Новое название улица получила в 1937 году. Ей присвоили имя одного из первых Героев Советского Союза, летчика Михаила Водопьянова. Он прославился тем, что эвакуировал прямо со льда экипаж челюскинцев.

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