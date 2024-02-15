История Пензы: Победительница конкурса «Мисс мира» похоронена на Митрофановском кладбище

15.02.2024 | 08:29

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Из дореволюционных кладбищ Митрофановское на улице Водопьянова - самое маленькое. Наверное, именно поэтому оно и сохранилось лучше других, например непроходимо заросшего Мироносицкого.

Митрофановское кладбище было создано еще в 1796 году. Погост располагался на окраине пригородного села Тимаковка (современная улица Водопьянова). Кладбище изначально не считалось элитным, тут хоронили простых горожан.

Ровнять могилы с землей начали очень давно. По отчетам, на момент открытия некрополя его размер составлял 7,4 гектара, а к началу XX века - уже только 4 гектара. Несложно догадаться, что часть захоронений была уничтожена. Самые старые могилы сохранились только в центре погоста, около Митрофановской церкви, благодаря которой кладбище и получило свое официальное название.

На центральных участках, как правило, хоронили интеллигенцию и творческую богему. Здесь спят вечным сном художники Савицкий и Горюшкин-Сорокопудов, врачи Ракеев и Бадигин, ботаник Спрыгин и другие деятели науки и культуры нашего края. К сожалению, далеко не все захоронения находятся в идеальном состоянии.

На Митрофановском кладбище также покоится первая победительница дореволюционного аналога конкурса «Мисс мира» Елизавета Арапова-Бибикова. В Париже ее провозгласили королевой красоты. Считается, что именно с тех пор были приняты стандарты оценки 90-60-90.

Знаменита Арапова-Бибикова и тем, что она внучка вдовы Александра Пушкина Натальи Гончаровой и ее второго супруга Петра Ланского. Почти половину своей жизни Арапова-Бибикова прожила в поместье села Андреевка Нижнеломовского уезда. После его конфискации большевиками она жила почти впроголодь. Перебивалась случайными заработками, помогала корректорам газет, давала частные уроки английского, немецкого и французского языков. Арапова-Бибикова единственная из сестер не отправилась в эмиграцию и умерла в СССР в 1953 году.