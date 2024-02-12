История Пензы: Супруга губернатора за свой счет содержала школу

12.02.2024 | 07:26

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В XIX веке жены губернаторов принимали активное участие в общественно-политической жизни города. К примеру, супруга господина Татищева открыла на Кирова, 42, ремесленную школу.

Более 150 лет назад тут стояло двухэтажное здание, возведенное для сторожей Троицкого монастыря. В 1873 году дом выкупила Лидия Татищева и через пару лет организовала здесь женскую ремесленную школу. В первый год в учреждение поступило 36 учениц.

«Девочек учат шить на машине и на руках, - писал журналист «Казанских губернских ведомостей» Юшков. - При заведении имеется прачечная, где школьницы учатся стирать и гладить. Также дети проходят стандартную программу в виде арифметики, грамматики и литературы».

Однако занятиям, рассчитанным на интеллектуальное развитие, отводили всего два часа. Все остальное время девочки работали. Школа даже пыталась перейти на самоокупаемость, но изделия юных дам в Пензе успехом не пользовались и мастерскую пришлось закрыть.

Образовательное учреждение в основном содержалось за счет Татищевой и взносов родителей. Из этой кассы выплачивалась зарплата и преподавателям. Например, директор школы получала в пересчете на современные деньги 26 тысяч рублей.

Имелись в ремесленной школе и свои стипендиатки. А по большим праздникам - чаще всего церковным - госпожа Татищева раздавала ученицам разные подарки. На Рождество жена губернатора всегда привозила в школу елку.