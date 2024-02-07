История Пензы: Сельчанин построил сарай из костей древнего мамонта

07.02.2024 | 07:25

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Так бывает, что многие исторические ценности бесследно исчезают по вине необразованных или несведущих граждан. В Пензе известны случаи, когда на помойках находили фотографии XIX века, сервизы с гербовой печатью Двора Его Императорского Величества и даже офицерские погоны времен Первой мировой - и это только из известного специалистам. А ведь подобных артефактов, скорее всего, утеряно в десятки раз больше. К сожалению, тенденция не нова, и в истории края происходили инциденты еще хуже, тянущие на откровенный вандализм.

Тревогу по поводу варварского отношения к древностям начали бить еще в XIX-XX вв. Например, во время этнографической экспедиции 1901 года учитель А. Масловский в одном из сел случайно увидел странный сарай, возведенный, на первый взгляд, с использованием… слоновой кости. Но как она могла оказаться в сурской глуши? Во время беседы с хозяином, местным крестьянином, выяснилось, что при работах в поле он наткнулся на останки какого-то животного. Кости были крепкими и целыми. Решив, что нечего такому добру пропадать, рачительный селянин построил для себя подсобку. Позднее при внимательном изучении выяснилось: это кости мамонта.

Или другой случай из того же отчета: «Крестьянин нашел молоток каменного века, приделал к нему ручку и употреблял для домашних надобностей, пока не разбил его совсем. А найденные в том же могильнике женские головные украшения раздал ребятишкам на игрушки».

В местной печати в тот период с завидной регулярностью выходили публикации археологов с призывами беречь и сохранять доисторическое наследие региона. Граждан просили сдавать все находки в местные музеи или школы. Но зачастую к этим требованиям наплевательски относилось даже руководство уездов.

Вопиющий случай зафиксирован в 1900 году в Наровчате. При строительных работах в разных районах города находили остатки древней цивилизации: ювелирные украшения, фрагменты кирпичных стен, погребения со скелетами, секиры, удила, пики и т. п. Совершенно очевидно, что здесь явно находился какой-то населенный пункт (как впоследствии установили, столица улуса Золотой Орды - Мохши). Однако всем этим фактам местные власти не придали значения. Более того, могильные камни жителей древнего улуса потом использовались для ремонта тротуара.

Но даже если люди и понимали ценность археологических находок, то все равно о них не сообщали, а чаще просто растаскивали на сувениры. Так, в 1870 году на севере Пензенской губернии сильными дождями промыло овраг, в итоге обнажился целый скелет мамонта. Слухи об этом дошли до палеонтологов слишком поздно: «Весь остов был по частям расхищен местными крестьянами». В результате пензенские ученые в очередной раз лишились возможности исследовать ледниковую фауну Сурского края.

Впрочем, справедливости ради, иногда жители губернии все-таки шли навстречу историкам. В прессе тех лет периодически встречаются материалы о сданных находках. Яркий пример тому - крестьянин с. Невежкино Чембарского уезда Федор Конячкин, который во время рытья погреба нашел клад «из старинных монет, а именно: Петра I - 5 руб., Петра II - 2 руб., Анны Иоанновны - 28 руб., Петра III - 2 руб., Елизаветы Петровны - 55 руб., Екатерины II - 62 руб.».

Остается только добавить: цените артефакты прошлого и бережно относитесь к нашему общему наследию. Уничтожив его, мы никогда не узнаем свою историю!