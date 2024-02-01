История Пензы: Экспедиции нашли захоронение героя-разведчика Рябова

01.02.2024 | 07:17

С Пензой связаны судьбы многих известных людей. О времени, которое они провели в нашем городе, читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

О подвиге пензенского разведчика времен Русско-японской войны Василия Рябова написаны сотни страниц, выпущены десятки репортажей, начиная с местных телеканалов и заканчивая федеральными. О его беспримерном мужестве и стойкости до сих пор слагают легенды, а главный подвиг воспет в веках.

Однако в то же время об эксгумации и перезахоронении останков пензенского героя практически ничего не известно. Но в Госархиве Пензенской области имеются уникальные документы, проливающие свет на поиски могилы Василия Рябова в далеком Китае.

Первая поисковая экспедиция была отправлена в Маньчжурию в июле 1909 года. В ее состав вошли ветераны Инсарского полка, сформированного на территории Пензенской губернии. Военнослужащим удалось найти офицера японской армии Хаматсусе Хамаомате, который и командовал расстрелом нашего земляка. На удивление русских офицеров, он согласился показать точное место казни и захоронения Рябова. Японский майор начертил карты и назвал некоторые характерные особенности местности упокоения героя - косогор и большое раскидистое дерево.

С описанием, данным Хамаомате, идеально совпадала китайская деревня Цы-Шань. При участии местной полиции (с властями лично договаривался генконсул России) были опрошены местные крестьяне. Ветераны поинтересовались у жителей насчет русских захоронений, и те тут же указали на ближайший холм.

Штабс-капитан Инсарского полка Виктор Матвеевич Ватель вспоминал: «На этом месте находилось срубленное дерево. Китайцы кирками и лопатами начали рыть землю. После 10-15-минутной работы напали на следы могилы. На глубине 1 аршина (около 70 см. - Прим. авт.) были обнаружены череп и человеческие кости».

Сомнения в том, что это мог быть не Рябов, а другой солдат, развеялись после рассказов китайских крестьян, знавших его в лицо.

«Мы видели человека, собиравшего траву, в длинном халате, в китайской соломенной шляпе. Он ночевал у нас 2 дня, мы кормили его и знали, что он русский. 15 сентября он помогал убирать чумизу (черный рис. - Прим. авт.). Внезапно показался японский разъезд, и офицер приказал принести воды для коня. Он исполнил это. Вестовой тоже приказал принести ему воды. Понял он это или нет - неясно, Рябов продолжал убирать чумизу. Тогда солдат, разозлившись за неповиновение, подошел и дернул его за косу. Коса оторвалась, и вестовой увидел, что перед ним русский».

Позднее, дабы точно удостовериться в показаниях крестьян, солдаты Инсарского полка получили ряд детализирующих документов из Японии.

Вторая экспедиция прибыла в Маньчжурию в сентябре 1909 года. Еще раз были опрошены свидетели и жители окрестных деревень. Вскрылись новые подробности, которые в точности совпадали с данными японских рапортов. И китайцы, и японцы утверждали: русский солдат был казнен за шпионскую деятельность. 17 сентября приступили к эксгумации.

«Первым был отрыт череп, затем - туловище, потом - ноги, - писал в отчете штабс-капитан Ватель. - Череп поражен пулей, которая вошла через нижнюю губу и вышла в затылочную кость. Рот широко открыт, нижние зубы спереди выбиты, и нижняя челюсть в области губы раздроблена. В затылке видны 3 большие трещины, пересечение которых и есть место выхода пули». (Прим. авт.: этой на первый взгляд странной смертельной ране есть свое объяснение: солдат немного скосил и вместо лобной кости попал в губу. Дело в другом. Рябов сидел на косогоре чуть выше расстрельной команды, поэтому японскому солдату приходилось стрелять чуть ли не снизу вверх).

К моменту эксгумации большая часть одежды разведчика заметно истлела. От штанов остались только пуговицы и ремешок, а вот китайские башмаки, которые в целях конспирации надел Рябов, сохранились очень хорошо. Бросалось в глаза и странное положение тела, на что указывал Ватель: «Рябов лежал на боку, положение немного подвернутой левой руки и раскинутых ног ясно показывали, что в могилу он был не положен, а брошен».

Прах нашего земляка эксгумировали 17 сентября 1909 года, спустя ровно 5 лет после расстрела (17.09.1904). По окончании работ останки Василия Рябова переложили в цинковый гроб и отправили в Пензу. Подвиг народного героя не забыт и в XXI веке. Ныне имя Рябова увековечено в названии пензенской улицы и присвоено школе в селе Лебедевка.