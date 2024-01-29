История Пензы: Герой Махалин не сдался численно превосходящему врагу

29.01.2024 | 07:26

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Бои на озере Хасан с японскими войсками вошли в историю как беспримерный символ мужества советских воинов. Отчаянно сражался там и наш земляк Алексей Махалин, в честь которого установлен бюст на улице Калинина.

Свой последний рассвет он увидел 29 июля 1938 года, когда сотня японских солдат перебежками начала движение к сопке Безымянной, где находилась погранзастава Махалина.

Красноармейцев насчитывалось всего 11 человек, но тем не менее они приняли неравный бой и прижали огнем к земле всю роту противника. Махалин два раза обращался в штаб и просил о помощи, сохранилась даже стенограмма переговоров.

«Японцы нарушили границу. Идут на нас в атаку. Будем стоять насмерть», - так звучали его последние слова.

Малочисленная группа красноармейцев сдерживала натиск врага до позднего вечера, а японцы тем временем уже подтягивали резервы. В результате наш земляк принял решение идти на прорыв. Он первым пошел в атаку, но пуля поразила его в самое сердце.

Сослуживцы видели, как к нему подбежал японский офицер и в злобе два раза ударил саблей неподвижное тело. Часть пограничников смогла вырваться из окружения, а уже утром к сопке наконец-то подошли советские части.

За героизм и мужество, проявленные при охране государственной границы и в боях с японскими милитаристами, лейтенанту Алексею Ефимовичу Махалину было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Именем пензяка были названы его родное село в Кузнецком районе Пензенской области, корабль Краснознаменного Тихоокеанского флота, средняя школа в его родном селе, улица во Владивостоке, станция Дальневосточной железной дороги.