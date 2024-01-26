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История

История Пензы: Пензенец Краснов за три года дослужился до звания генерала

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С Пензой связаны судьбы многих известных людей. О времени, которое они провели в нашем городе, читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Пенза воспитала немало полководцев. Один из них - Анатолий Краснов, в честь которого на Южной Поляне названа улица.

Боевое крещение Анатолий Андреевич принял в годы финской войны. Пороху ему довелось понюхать возле поселка Ханнуккала в феврале 1940 года. После мощной артподготовки красноармейцам поступил приказ атаковать позиции неприятеля.

Поочередно в бой ушли первая и вторая роты, но по третьей, которой как раз и командовал Краснов, финны ударили изо всех орудий. Наступление заглохло, скрыться от пуль и осколков на голом льду было негде.

«В 8 часов 27 февраля началась артподготовка. Через 30 минут последовал перенос огня. Первая рота лейтенанта Чистякова пошла в наступление. Стремительнай бросок — и взвод лейтенанта Подлипаева уже на берегу острова дерется за первые два домика. Вскоре в бой втягивается вся рота. Следом за первой делает бросок вторая рота лейтенанта Кузнецова. Противник упорно сопротивляется, ведет сильный минометный и артиллерийский огонь по льду Финского залива, не давая выступить 3-й роте. Бой в разгаре. Темнеет. Под прикрытием темноты решаю перебросать 3-ю роту, поставив ей задачу — перевалить через железнодорожную насыпь и, действуя из-за левого фланга 1-й роты, овладеть поселком. Бой длился всю ночь напролет и к рассвету особенно усилился. Белофинны, используя всякое укрытие, упорно защищали поселок. Борьба шла за каждый дом, за каждый сарай. Противник дрогнул под ударами наших бойцов, неся огромные потери, стал откатываться к станции Монола. Он потерял до 350 солдат и офицеров. Нами взяты трофеи: шесть станковых пулеметов, три орудия, 35 тысяч патронов», - вспоминал Краснов.

За беспримерное мужество Анатолию Краснову было присвоено звание Героя Советского Союза. Уже через год Анатолий Андреевич сражался с противником не как простой пехотинец, а в качестве командира дивизии. Ему довелось принять участие в боях при обороне Ленинграда, затем он освобождал Украину и Белоруссию, а победу встретил в Праге, когда советские войска окончательно добили фашистов.

Краснов сделал умопомрачительную карьеру. За 3 года он смог дослужиться от звания старшего лейтенанта до генеральских звезд. Такого в свое время не смогли добиться даже Суворов и Кутузов.

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