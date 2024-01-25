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История

История Пензы: Почему улицу Красная горка раньше называли Вшивой

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В древние времена у Красной Горки были неблагозвучные названия. Как ее только не именовали - и Ишеевой, и Вшивой.

В 60-е годы XVII века, то есть когда еще только строилась крепость Пенза, эта территория не была жилой. Тут проходила внешняя оборонительная линия, или, проще говоря, вся округа была изрыта рвами, в которых обустраивались волчьи ямы с кольями.

Спустя много десятилетий землю наконец-то отдали под застройку. Поселились на ней люди Ивана Ишеева - сына знатного вельможи царя Михаила Федоровича. Отец Ишеева, выходец из татар, предпочел воевать за российскую корону. В награду государь даровал землю своему верному подданному.

Вероятно, сыну Ивану достался участок на границе с Диким полем. Так со временем эта округа стала называться Ишеевской слободой. Но к XIX веку топоним трансформировался до неузнаваемости, превратившись во Вшивую горку.

Дело в том, что этот район являлся одним из самых грязных в Пензе. Квартал утопал в нечистотах и мусоре. Именно поэтому незаметно для самих горожан «Ишеев» плавно превратилось во «Вшивый».

За смену неблагозвучного названия жители этой округи должны сказать спасибо чехословацким легионерам. Этот квартал они брали штурмом, и в память о погибших советских воинах улицу переименовали в Красную Горку.

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