История Пензы: Самый красивый храм губернии превратили в Дом культуры

18.01.2024 | 07:22

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Бывший Дворец культуры железнодорожников имени Ф. Э. Дзержинского - историческое место. До революции это была Богоявленская церковь - самый красивый храм губернии по оценкам современников. Под Дворец культуры здание переоборудовали в 20-е годы прошлого столетия, тогда оно и превратилось в центр культурной жизни района.

Сооружение принадлежало Сызрано-Вяземской железной дороге. Ее руководство задумало обустроить здесь клуб для рабочих. Несмотря на трудные для молодой страны времена, дирекция смогла выделить на перестройку 250 тысяч рублей.

Работы начались в июле 1923 года. Газета «Трудовая правда» писала следующее: «Разрушать башни по архитектурным соображениям признано неудобным, они лишь получат остроконечную пирамидальную форму».

В реконструкцию строители вложили колоссальные силы, в результате получился лучший по тем временам Дворец культуры в городе. Именно его избрал площадкой для своего выступления нарком просвещения Анатолий Луначарский.

Во время визита в Пензу знаменитый революционер обратился к собравшимся с приветственным словом и докладом о внутреннем и международном положении СССР.

В своих воспоминаниях Луначарский несколько строк оставил и о самом сооружении, назвав его «толстенным, солидным зданием с залой на 1 000 человек».

Долгие годы РПЦ претендовала на это здание и в итоге добилась своего. В 2019-м Дворец культуры железнодорожников имени Ф. Э. Дзержинского перепрофилировали. Тут открыли епархиальный духовно-просветительский центр имени святителя Иннокентия Пензенского.