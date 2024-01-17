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История

История Пензы: Литовский поэт Гира не нашел вдохновения в Пензе

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

За прошедшие десятилетия на улице Долгова было снесено множество зданий, в том числе и тех, которые представляли определенный интерес для истории. В доме № 11 когда-то проживал литовский поэт Людас Гира.

Он приехал в Пензу не по собственному желанию. Летом 1941 года солдаты вермахта стремительно наступали на Прибалтику, и оттуда в срочном порядке эвакуировали не только заводы и фабрики - спешно увезли литовское правительство, а также местную интеллигенцию.

Людаса Гиру как литератора высоко ценили в Советском Союзе, поэтому отправили в глубокий тыл. Для проживания предоставили просторную дореволюционную избу. Однако за годы вынужденного пребывания на Пензенской земле никакого вдохновения Гира не ощутил и ни одного стихотворения не написал.

Более того, он мечтал поскорее уехать из Пензы и постоянно отправлял письма с требованием немедленно отправить его на фронт. Жалобу удовлетворили лишь в конце 1942 года.

Поэта направили в 16-ю стрелковую Литовскую дивизию. Свой первый бой соединение приняло у села Алексеевка Орловской области. Дивизия смогла занять населенный пункт, но понесла чудовищные потери.

Людас Гира вернулся к себе на родину тяжелобольным. Он скончался в возрасте 62 лет и был похоронен на престижном кладбище Росса.

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