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История

История Пензы: Владелец магазина оружия тайно снабжал боевиков

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

При всей своей патриархальности и консервативности Российская империя была удивительной страной, где разрешалось даже свободное ношение оружия. Приобрести его можно было в магазинах. Один из самых больших находился на Московской, 35.

До наших дней он не сохранился - снесли в 70-х годах прошлого века при обустройстве Фонтанной площади. В шикарном торговом заведении посетители чувствовали себя едва ли не как в музее.

«Восхищенным взорам покупателей представали развешанные на стенах ружья, револьверы и кинжалы, - писал о магазине краевед Александр Дворжанский, - а также патронташи и ягдташи, разные охотничьи принадлежности, бинокли».

Можно было бы подумать, что стоило все это очень дорого, но нет. К примеру, на револьвер системы наган в те времена мог накопить даже рабочий - за него просили 25 рублей (в пересчете на современный курс около 25 тысяч).

Чуть дороже обходился бельгийский браунинг - 30 целковых. Но зато он был действительно хорош! Особенно его обожали боевики эпохи первой русской революции. Выстрелом из браунинга был убит и последний российский император Николай II.

Владел магазином купец Александр Гельпей. Громкий скандал вышел в 1905 году, когда жандармы выяснили, что он тайно снабжал пензенских боевиков оружием. Гельпея арестовали, и он подозрительно быстро скончался еще на стадии следствия.

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