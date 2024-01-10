История Пензы: Испытание водяного велосипеда едва не закончилось трагедией

10.01.2024 | 07:26

С Пензой связаны судьбы многих известных людей. О времени, которое они провели в нашем городе, читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Среди талантливых людей нередко встречаются чудаковатые персоны. Один из таких проживал на Московской, 39. Это здание многим знакомо как бывший магазин «Сура».

Купец Эрнест Цабель торговал часами, швейными машинками и велосипедами. К последним у него была особенная страсть - более того, он их даже изобретал.

Может быть, из него и получился бы отличный конструктор, если бы не чрезвычайное происшествие: Эрнеста Ивановича сбил извозчик. Лошадь сильно стукнула пострадавшего копытом по голове. С тех пор он немного «тронулся рассудком», и его постоянно тянуло на разные авантюры.

В 1890 году он соорудил водяной велосипед. Друг Цабеля, купец Александр Кузнецов вспоминал: «Эрнест Иванович нанял ломового извозчика и повез свое изобретение на реку Пензу для пробы. К несчастью, эта проба окончилась не совсем счастливо для водяного велосипеда и сравнительно счастливо для изобретателя. Первый, перевернувшись, пошел ко дну, а второй был вынут находившимися недалеко купальщиками и весь мокрый на извозчике был доставлен домой».

Несмотря на чудаковатость, Цабель был богатым человеком. Его товар стоил дорого: самый обыкновенный велосипед продавался за 100 рублей (по современному курсу - почти 100 тысяч).