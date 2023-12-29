История Пензы: Немец Клотш открыл на Московской, 34, женское кафе

29.12.2023 | 07:18

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Каких только тематических кафе в наше время не существует - начиная от рокерских и заканчивая военными. В Российской империи для горожан тоже имелся большой выбор. Например, на Московской, 34, работало уютное женское кафе. Его обустроили в 1874 году, а необычная идея принадлежала саксонскому подданному Морису Клотшу.

Сейчас многие наверняка подумали: а что же необычного в женском кафе? Придется вспомнить моральные принципы 150-летней давности. Раньше дама не могла выйти в свет без сопровождения кавалера - это считалось дурным тоном. Подчас девушке могли приписать и легкое поведение.

Но ведь не у всех были мужчины, а иногда хотелось где-нибудь посидеть с подругой. Вот Морис Клотш и открыл женское кафе.

Оно было дешевым: три блюда обходились клиентам всего в 50 копеек - в пересчете на современный курс это чуть больше 500 рублей. Имелась и такая акция, как месячный абонемент. Завтрак, обед и ужин даже могли привезти на дом. Такая услуга стоила 12 рублей в месяц. Наверное, выходило дорого потому, что в сумму включали еще и стоимость доставки. Но для своего времени это был прорыв.

Через год, в 1875-м, здесь на 2-м этаже открылась еще и гостиница «Рига» с довольно гибкими ценами. Сутки в отеле обходились постояльцу в 1 рубль, что сегодня составило бы около 1 тысячи.

В наши дни на Московской, 34, снова работает кафе, которое имеет свою специфику.