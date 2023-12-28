История Пензы: Пензенец дрейфовал во льдах океана 812 дней

28.12.2023 | 08:39

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

На Шуисте есть несколько улиц, названных в честь выдающихся деятелей государства, в том числе и наших земляков. Так, например, одной присвоено имя Героя Советского Союза полярника Константина Бадигина.

Один из главных в жизни подвигов он совершил в 1940 году, когда вывел из длительного дрейфа ледокол «Георгий Седов».

Начиналось все довольно прозаично. В 1937-м экипаж Бадигина на ледокольном пароходе «Садко» занимался научно-исследовательскими работами близ Северного полюса. Задание было практически выполнено, как вдруг поступил сигнал бедствия от советского судна, застрявшего во льдах.

«Садко» развернулся и поспешил на выручку, но в итоге и сам оказался в ледяной ловушке. Позднее летчики эвакуировали большую часть экипажей, а на место капитана ледокола «Георгий Седов» был назначен как раз Константин Бадигин.

Героический дрейф продолжался почти 2,5 года. За это время удалось не только выбраться к теплым водам, но и провести дополнительные научные исследования, а также получить образцы грунта северных морей. В ходе 812-дневного дрейфа его пароход прошел 6 100 километров.

Улица Бадигина есть не только в Пензе, но и в Мелитополе Запорожской области. Там, помимо этого, еще 5 переулков носят имя уроженца Сурского края.