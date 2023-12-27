История Пензы: Выпускник худучилища создал проект для вращающегося здания

27.12.2023 | 07:21

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Имя художника и скульптора Владимира Татлина по праву увековечено в российской истории. В честь него также названа одна из улиц на Шуисте. Считается, что своей творческой родиной он якобы признавал именно Пензу. Однако не все так просто.

Как известно, Владимир Евграфович в 1905 году поступил в местное художественное училище. До того он был отчислен за неуспеваемость из Московского училища живописи ваяния и зодчества.

В ту пору полыхала Русско-японская война, и дальнейшие перспективы для 20-летнего парня были крайне туманны. Он мог уйти на фронт, но пензенское художественное училище предоставляло отсрочку от армии.

Некоторые исследователи творчества Татлина уверены: именно это и повлияло на выбор места обучения. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что учился Владимир Евграфович хорошо, хоть и без особого энтузиазма. После просмотров он никогда не забирал свои рисунки, даже порой не ходил узнавать оценки.

Татлин закончил обучение в 1910 году и отправился в свободное плавание. Впоследствии он стал выдающимся художником - автором десятков эпохальных проектов. Самый известный - Башня Татлина.

Грандиозный проект предназначался для высших органов Коминтерна (Коммунистического интернационала), которым предлагалось разместиться в 7-этажном вращающемся здании. Однако идея так и не была реализована.