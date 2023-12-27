Сетевое издание|18+|Среда|27 дек 2023|12:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

История

История Пензы: Выпускник худучилища создал проект для вращающегося здания

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Имя художника и скульптора Владимира Татлина по праву увековечено в российской истории. В честь него также названа одна из улиц на Шуисте. Считается, что своей творческой родиной он якобы признавал именно Пензу. Однако не все так просто.

Как известно, Владимир Евграфович в 1905 году поступил в местное художественное училище. До того он был отчислен за неуспеваемость из Московского училища живописи ваяния и зодчества.

В ту пору полыхала Русско-японская война, и дальнейшие перспективы для 20-летнего парня были крайне туманны. Он мог уйти на фронт, но пензенское художественное училище предоставляло отсрочку от армии.

Некоторые исследователи творчества Татлина уверены: именно это и повлияло на выбор места обучения. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что учился Владимир Евграфович хорошо, хоть и без особого энтузиазма. После просмотров он никогда не забирал свои рисунки, даже порой не ходил узнавать оценки.

Татлин закончил обучение в 1910 году и отправился в свободное плавание. Впоследствии он стал выдающимся художником - автором десятков эпохальных проектов. Самый известный - Башня Татлина.

Грандиозный проект предназначался для высших органов Коминтерна (Коммунистического интернационала), которым предлагалось разместиться в 7-этажном вращающемся здании. Однако идея так и не была реализована.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте