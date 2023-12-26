История Пензы: Одна из улиц на Шуисте названа в честь бывшего уголовника

26.12.2023 | 07:20

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

На Шуисте несколько улиц носят имена полководцев времен Гражданской войны. Называли их, конечно, исключительно в честь красных командиров. Так, например в 50-е годы прошлого века небольшой участок близ Суры получил наименование в честь Григория Котовского.

Он прошел удивительный путь - от неоднократно судимого криминального авторитета до командира кавалерийской дивизии. В самой Пензе Григорий Иванович никогда не бывал, но все-таки с ней связан, в частности через подавление антоновского мятежа, или, как его еще называют, последней крестьянской войны в России.

Дело было в 20-е годы прошлого столетия. В ту пору в зоне боевых действий оказалась и часть Сурского края. Близ Сердобска и Чембара отряды Антонова устраивали дерзкие диверсии и порой даже нападали на соединения бойцов Красной армии.

Одно из тяжелых для Котовского сражений вышло у села Елань Сердобского уезда. 1 июня 1921 года дивизия Григория Ивановича настигла крупный отряд антоновцев. Завязался жуткий бой. Борьба шла с переменным успехом, но победу все-таки одержали кавалеристы Котовского.

Повстанцы отступили, а впоследствии их рассеял по лесам пулеметный огонь из броневиков.

Во время подавления восстания Котовский прославился и тактической хитростью. Однажды его отряд притворился союзниками антоновцев, а потом коварным образом напал на ничего не подозревающих бойцов крестьянской армии.