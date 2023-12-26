История Пензы: Одна из улиц на Шуисте названа в честь бывшего уголовника

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.
На Шуисте несколько улиц носят имена полководцев времен Гражданской войны. Называли их, конечно, исключительно в честь красных командиров. Так, например в 50-е годы прошлого века небольшой участок близ Суры получил наименование в честь Григория Котовского.
Он прошел удивительный путь - от неоднократно судимого криминального авторитета до командира кавалерийской дивизии. В самой Пензе Григорий Иванович никогда не бывал, но все-таки с ней связан, в частности через подавление антоновского мятежа, или, как его еще называют, последней крестьянской войны в России.
Дело было в 20-е годы прошлого столетия. В ту пору в зоне боевых действий оказалась и часть Сурского края. Близ Сердобска и Чембара отряды Антонова устраивали дерзкие диверсии и порой даже нападали на соединения бойцов Красной армии.
Одно из тяжелых для Котовского сражений вышло у села Елань Сердобского уезда. 1 июня 1921 года дивизия Григория Ивановича настигла крупный отряд антоновцев. Завязался жуткий бой. Борьба шла с переменным успехом, но победу все-таки одержали кавалеристы Котовского.
Повстанцы отступили, а впоследствии их рассеял по лесам пулеметный огонь из броневиков.
Во время подавления восстания Котовский прославился и тактической хитростью. Однажды его отряд притворился союзниками антоновцев, а потом коварным образом напал на ничего не подозревающих бойцов крестьянской армии.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀