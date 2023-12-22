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История

История Пензы: Писатель Лажечников запомнил встречу с юным Белинским

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С Пензой связаны судьбы многих известных людей. О времени, которое они провели в нашем городе, читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Названия некоторых пензенских улиц выполняют в том числе и образовательные функции, отсылая к славным страницам прошлого. Например, улица Лажечникова на Шуисте служит отличным напоминанием о пребывании в Пензе известного писателя.

Один из пионеров жанра русского исторического романа - автор таких эпохальных произведений, как «Последний Новик», «Опричник», «Ледяной дом», «Басурман» и других изданий.

Пензенцам Иван Иванович был знаком в качестве директора гимназий и училищ губернии. Сюда он был назначен приказом Министерства просвещения в 1819 году. С первых же дней Лажечников взялся за дело с огоньком. При его активном участии создавались библиотеки, переоснащались лаборатории и школьные кабинеты.

Обратил он внимание и на педагогический состав. Преподавателей, которые не смогли подтвердить свою квалификацию, быстро меняли на других.

Произошел на Пензенской земле с Лажечниковым и знаковый эпизод. На экзамене в Чембаре его очень впечатлил один мальчик. Он блестяще отвечал на вопросы и выделялся остротой ума. Юным дарованием оказался не кто иной, как сам Виссарион Белинский.

Иван Иванович по достоинству оценил нашего земляка и, более того, написал ему рекомендательное письмо для поступления в Московский университет. Кстати, позже они даже поддерживали дружеские отношения.

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