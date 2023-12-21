История Пензы: Увлеченного бандитским миром писателя Будищева недооценили

21.12.2023 | 07:20

С Пензой связаны судьбы многих известных людей. О времени, которое они провели в нашем городе, читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Есть на окраине города в районе Шуиста небольшая улочка. Носит она имя нашего земляка, писателя Алексея Будищева. Многие о нем даже и не слышали, хотя современники говорили, что пензяк - сильно недооцененный талант.

Родился он в 1867 году в селе Чардым (ныне Лопатинского района). Будищев окончил в Пензе гимназию и затем поступил на медфак Московского университета. Там и раскрылся его литературный талант. Поначалу Алексей Николаевич писал стихотворения, а потом переключился на прозу.

Он работал в разных жанрах. Литературные критики особо подмечали гений сатиры Будищева. Вот что о нем сказал когда-то литератор Семен Венгеров: «Написано очень колоритно, с блестками настоящего юмора, с умением на небольшом пространстве газетного фельетона ярко обрисовать положение и целый тип».

В то же время некоторые критики ставили Алексею Николаевичу в вину чрезмерное увлечение в прозе бандитским миром Российской империи. Вот что говорили тогдашние акулы пера: «Тот, кто хотел бы познакомиться с русскою жизнью конца XIX века по его произведениям, пришел бы к странному заключению, что, кроме всякого рода хищников, у нас ничего и не было».

Будищев активно участвовал в общественной жизни страны. В 1909 году он вместе с Толстым, Короленко, Сологубом и другими писателями выступал за отмену смертной казни в России. Но к ним не прислушались.