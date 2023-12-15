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История

История Пензы: Фотохудожники применили ноу-хау и удивили горожан

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Первое фотоателье появилось в Пензе 160 лет назад, в 1863 году. Размещалось оно в большом деревянном особняке на улице Рождественской (ныне Максима Горького), неподалеку от подвесного моста.

Фотоателье открылось на базе художественной школы, директором которой был Козьма Макаров. Учебное заведение считалось самым престижным во всем городе и работало фактически в две смены.

«По вечерам зажигались большие висячие лампы, - вспоминали современники, - освещая стены классных комнат и склоненных над мольбертом учеников, занимавшихся рисованием с гипсов».

Так было при Козьме Макарове, но его сыновья следовали техническому прогрессу и пошли другим путем. Вместо художественной школы они открыли фотоателье. Снимки делали исключительно в павильоне, на фоне различных полотен. На тот момент даже примитивные декорации в виде леса или полянки казались невообразимой роскошью.

Макаровы применили и ноу-хау для Пензы, использовав новую технику светописи, в результате которой черно-белая фотография приобретала цветной оттенок. Ателье монументалистов постепенно превратилось в самое респектабельное заведение во всем городе.

Однако долго фотоателье Макаровых не просуществовало. Уже через 10 лет братьев начали теснить конкуренты, у которых цены были ниже. В итоге фотохудожникам пришлось закрыть бизнес.

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