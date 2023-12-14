История Пензы: Духосошественская церковь не уступала Спасскому собору

14.12.2023 | 07:21

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

В эпоху Российской империи в Пензе церкви находились практически на каждом шагу. На будущей улице Кирова и прилегающей к ней территории размещались сразу 3 храма - Спасо-Преображенский, Троицкий и Духосошественская церковь.

Примерно на месте последней сейчас стоит Дом молодежи - это перекресток современных улиц Максима Горького и Кирова. Церковь указывается в архивных документах с 1677 года. Приходский храм конных казаков занимал небольшую территорию в нескольких километрах от крепости Пензы. Вероятно, отдаленное расположение и сыграло с ним злую шутку.

В 1680 году на город напали крымские татары. Кочевники сожгли близлежащие слободы, а затем подпалили и Духосошественскую церковь. К ее восстановлению первопоселенцы приступили только через два года.

К середине XVIII столетия церковь не уступала по красоте главным соборам Пензы. Блистала величием и внутренняя отделка храма с позолоченными иконостасами и киотом ручной работы. У храма были состоятельные спонсоры - в основном купцы и дворяне. Лица благородных сословий дарили священнослужителям колоссальные суммы, доходившие до 1 000 рублей (в пересчете на современный курс это почти 1 млн). Наверное, поэтому убранством Духосошественская церковь могла посоревноваться даже со Спасским собором.

При храме работала и церковная лавка, она находилась практически на перекрестке современных улиц Максима Горького и Кирова. Оба строения снесли в середине прошлого века.