Сетевое издание|18+|Четверг|14 дек 2023|10:11
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |
 

История

История Пензы: Духосошественская церковь не уступала Спасскому собору

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

В эпоху Российской империи в Пензе церкви находились практически на каждом шагу. На будущей улице Кирова и прилегающей к ней территории размещались сразу 3 храма - Спасо-Преображенский, Троицкий и Духосошественская церковь.

Примерно на месте последней сейчас стоит Дом молодежи - это перекресток современных улиц Максима Горького и Кирова. Церковь указывается в архивных документах с 1677 года. Приходский храм конных казаков занимал небольшую территорию в нескольких километрах от крепости Пензы. Вероятно, отдаленное расположение и сыграло с ним злую шутку.

В 1680 году на город напали крымские татары. Кочевники сожгли близлежащие слободы, а затем подпалили и Духосошественскую церковь. К ее восстановлению первопоселенцы приступили только через два года.

К середине XVIII столетия церковь не уступала по красоте главным соборам Пензы. Блистала величием и внутренняя отделка храма с позолоченными иконостасами и киотом ручной работы. У храма были состоятельные спонсоры - в основном купцы и дворяне. Лица благородных сословий дарили священнослужителям колоссальные суммы, доходившие до 1 000 рублей (в пересчете на современный курс это почти 1 млн). Наверное, поэтому убранством Духосошественская церковь могла посоревноваться даже со Спасским собором.

При храме работала и церковная лавка, она находилась практически на перекрестке современных улиц Максима Горького и Кирова. Оба строения снесли в середине прошлого века.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте