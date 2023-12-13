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История

История Пензы: Автор пензенского драмтеатра построил дом на улице Кирова

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Пожалуй, наиболее выдающимся в архитектурном плане на улице Кирова можно считать дом № 49. В XIX веке он принадлежал купцу Солнышкину, а сейчас признан памятником архитектуры и находится под охраной государства.

До начала XX столетия на этом месте стояло небольшое двухэтажное здание, которое имело не самые приятные черты, достойные памятника каменного зодчества. После смерти состоятельного предпринимателя его вдова решила кардинально перестроить дом и за огромные деньги наняла архитектора Алексея Яковлева, известного как автора проекта пензенского драматического театра.

Под его руководством и строился купеческий особняк, который существует сейчас. Правда, за 100 лет некоторые элементы декора утратились. В частности, верх здания венчал массивный металлический купол, который играл на солнце яркими золотыми отблесками.

Невообразимо изменилось и внутреннее убранство дома. Комнаты здесь были настолько просторными, что Елизавета Солнышкина иногда устраивала балы. В 1906 году тут проводился благотворительный вечер в пользу одного из детских приютов. Собранные деньги отправили беспризорникам.

С 1913 года домом владел сын Солнышкиных Павел. Часть помещений он сдал в аренду гарнизонному собранию, и офицеры проводили светские рауты. А после революции строение передали школе № 3.

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