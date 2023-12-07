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История

История Пензы: Одна из самых коротких улиц названа в честь декабристов

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Улица Декабристов - одна из самых коротких в Пензе. Ее тяжело отыскать даже на картах. От всеобщего обозрения она скрывается позади улицы Тимирязева, сразу за лицеем № 29. Между тем история у нее давняя и восходит к началу XX столетия.

Тогда у квартала не было официального названия. Улица вплотную примыкала к бывшей Гусиловке - месту выпаса водоплавающих птиц. На рубеже веков город постепенно расширялся, тогдашние окраины быстро застраивались.

Ничем примечательным район не выделялся - здесь стояли обыкновенные деревянные дома и сараи, были разбиты огороды. Новая страница открылась в 1938 году. Тогда пензенские власти назвали улицу в честь декабристов - «верных сынов Отечества, которые открыто выступили против самодержавия и крепостничества».

Выбор сделали неслучайно: среди героев восстания немало жителей Пензенской губернии. Среди них - поручик Иван Анненков, прапорщик Алексей Веденяпин, мичман Петр Беляев, член Генштаба Алексей Тучков и многие другие. Кроме того, связь с декабристами прослеживается и через Пензенский пехотный полк, который выразил сочувствие восставшим. За такие настроения солдат перевели в другую губернию.

Многих из декабристов постигла печальная участь - суд, каторга и жизнь в изгнании. Постепенно амнистировать их начали только с 1856 года, то есть спустя 30 лет с лишним после восстания.

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