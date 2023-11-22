История Пензы: Дому купца Кузнецова по улице Сборная, 6 свыше сотни лет

22.11.2023 | 07:20

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Невзрачному строению на Сборной, 6, - свыше сотни лет. Похвастать красивым фасадом здание не может, зато обладает интересной историей.

Стоит напомнить, что 200 лет назад неподалеку от этого места находилась Щепная площадь - место шумное и грязное, селиться здесь никто особо и не хотел. Но с течением времени город расширялся, и вскоре эту территорию тоже отдали под застройку.

Первым участок земли выкупил некто Павел Марков - ремесленник по профессии. Он работал с деревом и занимался изготовлением тачек, киянок, лестниц и прочих вещей. Скорее всего, заработок это ему приносило средний, ведь Марков смог построить только деревянную избушку. Правда, жил он тут довольно долго. Ремесленник выставил дом на продажу лишь в 1888 году - по каким причинам, к сожалению, неизвестно.

Новым владельцем недвижимости стал купец Кузнецов. Он снес старую избушку и на ее месте возвел кирпичное здание. Несмотря на то что сейчас оно выглядит невзрачно, в Пензе XIX века жить в каменном доме считалось престижным. Такие здания говорили о высоком социальном статусе хозяина.

Еще рядом с домом стоял деревянный флигель. Но до наших дней он не сохранился, равно как и соседний дом, который снесли почти 10 лет назад.