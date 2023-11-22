Сетевое издание|18+|Среда|22 ноя 2023|08:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |
 

История

История Пензы: Дому купца Кузнецова по улице Сборная, 6 свыше сотни лет

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Невзрачному строению на Сборной, 6, - свыше сотни лет. Похвастать красивым фасадом здание не может, зато обладает интересной историей.

Стоит напомнить, что 200 лет назад неподалеку от этого места находилась Щепная площадь - место шумное и грязное, селиться здесь никто особо и не хотел. Но с течением времени город расширялся, и вскоре эту территорию тоже отдали под застройку.

Первым участок земли выкупил некто Павел Марков - ремесленник по профессии. Он работал с деревом и занимался изготовлением тачек, киянок, лестниц и прочих вещей. Скорее всего, заработок это ему приносило средний, ведь Марков смог построить только деревянную избушку. Правда, жил он тут довольно долго. Ремесленник выставил дом на продажу лишь в 1888 году - по каким причинам, к сожалению, неизвестно.

Новым владельцем недвижимости стал купец Кузнецов. Он снес старую избушку и на ее месте возвел кирпичное здание. Несмотря на то что сейчас оно выглядит невзрачно, в Пензе XIX века жить в каменном доме считалось престижным. Такие здания говорили о высоком социальном статусе хозяина.

Еще рядом с домом стоял деревянный флигель. Но до наших дней он не сохранился, равно как и соседний дом, который снесли почти 10 лет назад.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте