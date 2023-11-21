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История

История Пензы: Дрова, посуду и игрушки покупали на Щепной площади

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

В наши дни дрова мало кому нужны, но раньше без них обойтись было невозможно, поскольку в подавляющей части домов отопление было печным. Приобретали древесину на Щепной площади - это район современных улиц Сборной и Славы.

Когда-то тут высились огромные поленницы, которые вереницами тянулись на десятки метров. Вокруг них, присматривая товар, толпились покупатели. Дрова, или, как тогда говорили, лесные продукты, предлагали самые разнообразные.

Наиболее дорогими были дубовые. За один воз продавец просил 65 копеек - в пересчете на современный курс это около 700 рублей. Если человеку такие траты были не по карману, он мог взять за 40 копеек сосновые дрова.

Еще одна проблема - на чем увезти товар. Рядом с площадью находилась стоянка ломовых извозчиков - выражаясь современным языком, грузотакси.

Ездили сюда не только за дровами - на Щепной площади также продавались деревянные игрушки, посуда, тачки, лукошки, табуреты и многое другое. Рынок стремительно разрастался, и в 1883 году для крупных предпринимателей даже построили отдельный корпус. Он стоял недалеко от нынешней улицы Славы.

В советские годы Щепную площадь ликвидировали, а на ее территории, по нечетной стороне улицы Славы, оборудовали спортивную площадку. Летом там играли в футбол, а зимой - в хоккей.

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