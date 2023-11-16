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История

История Пензы: Генсек союза писателей Ставский погиб на фронте

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

В нашем городе существуют десятки улиц, названных в честь поэтов или писателей. Но лишь единицы кварталов носят имена именно пензенских творцов и тем более журналистов. Одна их - улица Ставского.

Владимир Петрович родился в простой рабочей семье. В 15 лет будущий журналист остался сиротой и был вынужден пойти молотобойцем на трубочный завод. После Октябрьской революции наш земляк добровольно вступил в Красную армию. За два неполных десятилетия Ставский прошел несколько горячих точек по всему миру.

Он воевал с чехословацкими легионерами, на Халхин-Голе дрался с японцами, в Испании сражался на стороне коммунистов, в ходе финской кампании был ранен осколком мины.

К тому времени Владимир Петрович успел издать несколько романов и занимал пост генерального секретаря Союза писателей СССР. Во время Великой Отечественной войны пензенец отправился на фронт в качестве военного корреспондента.

В ноябре 1943 года Владимир Петрович прибыл в одну из частей, чтобы подготовить материал о боевых буднях снайперов. Ставский упросил стрелков взять его с собой на задание. На передовой все прошло как по маслу, но, возвращаясь к позициям советских солдат, журналист решил поближе рассмотреть подбитый немецкий танк. В этот момент его сразила автоматная очередь.

Владимира Ставского с большими почестями похоронили в городе Великие Луки. А ровно через год за заслуги перед Отечеством улицу Малую Федоровку переименовали в его честь.

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