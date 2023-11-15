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История

История Пензы: Район улицы Кулакова пользовался дурной славой из-за драк

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

В наше время город стремительно развивается, и сегодня когда-то считавшиеся окраинами районы уже являются центром Пензы. Например, территория современных улиц Кулакова, Зои Космодемьянской и Ставского в XIX веке в городскую черту не входила.

На равнине перед холмами Мироносицкого кладбища находился заросший бурьяном пустырь. Но расширявшаяся Базарная площадь заставляла торговцев искать места для хранения своих товаров. Аренда помещений в центре города многим была не по карману, и тогда взор коммерсантов пал на окраины.

Так начал застраиваться район будущих улиц Кулакова, Ставского и Зои Космодемьянской. Дома и склады возводились стихийно, и четкого разграничения по улицам не существовало. В основном здесь селились крестьяне и базарная нищета. Эта округа пользовалась дурной славой, считалась криминальным районом.

В 30-е годы XIX века по соседству образовалась этническая трущоба кавказцев. Между горцами и местным населением постоянно вспыхивали потасовки. Драки носили ожесточенный характер. Так что полиция сюда наведывалась регулярно. В конце концов у властей лопнуло терпение, и территорию подвергли радикальной архитектурной перепланировке.

В начале ХХ века в связи с расширением Пензы район вошел в городскую черту. Правда, округа по-прежнему считалась глухой окраиной. Все постепенно стало меняться лишь к середине столетия.

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